Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Протодиакон Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН заявил, что не особо волнуется из-за временного отстранения от службы, потому что скорбит об умершем духовнике московских священников протоиерее Георгии Брееве, который скончался в среду от двусторонней пневмонии.

"Именно он давал мне рекомендацию в семинарию 35 лет назад. Я сегодня об этом больше переживаю. В очередной раз осиротел", — сказал он.

В комментарии радиостанции "Говорит Москва" Кураев ранее также заявил, что купил внучкам плюшевого медвежонка и это для него сейчас "актуальнее и важнее", чем отстранение от службы.

Москвы протоиерее Александре Агейкине, который 21 апреля скончался от осложнений из-за коронавируса. Ранее патриарх Кирилл временно запретил Кураева в служении, после того как тот резко высказался о бывшем настоятеле Богоявленского кафедрального соборапротоиерее Александре Агейкине, который 21 апреля скончался от осложнений из-за коронавируса.

РПЦ сочли оскорбление памяти Агейкина безнравственным и циничным.

Владимир Легойда назвал решение временно отстранить Кураева от службы законным и принятым "по совести". Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИназвал решение временно отстранить Кураева от службы законным и принятым "по совести".

Ранее многие видные представители духовенства выразили свои соболезнования в связи с кончиной протоиерея Александра Агейкина, дав ему высокую оценку как священнослужителю и просто как человеку. В частности, председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявил РИА Новости, что отец Александр был "достойнейшим служителем Церкви" и человеком "без какого-либо превозношения и апломба". Глава Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион со своей стороны отметил, что Агейкин многое сделал для укрепления связей РПЦ и РПЦЗ и "всегда тепло принимал представителей духовенства и мирян из Зарубежной Руси".