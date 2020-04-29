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Религия и мировоззрение
2020-04-30T23:26
https://ria.ru/20200429/1570773605.html
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570748179_0:55:3071:1782_1036x0_80_0_0_eae67ff96b7e2d03f7351d8c7707f16d.jpg
РИА Новости

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

22:15 29.04.2020 (обновлено: 23:26 30.04.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевАндрей Кураев
Андрей Кураев
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН заявил, что не особо волнуется из-за временного отстранения от службы, потому что скорбит об умершем духовнике московских священников протоиерее Георгии Брееве, который скончался в среду от двусторонней пневмонии.
"Именно он давал мне рекомендацию в семинарию 35 лет назад. Я сегодня об этом больше переживаю. В очередной раз осиротел", — сказал он.
Андрей Кураев
29 апреля, 21:46Религия и мировоззрение
Иеромонах РПЦ прокомментировал запрет в служении Кураева
В комментарии радиостанции "Говорит Москва" Кураев ранее также заявил, что купил внучкам плюшевого медвежонка и это для него сейчас "актуальнее и важнее", чем отстранение от службы.
Ранее патриарх Кирилл временно запретил Кураева в служении, после того как тот резко высказался о бывшем настоятеле Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерее Александре Агейкине, который 21 апреля скончался от осложнений из-за коронавируса.
В РПЦ сочли оскорбление памяти Агейкина безнравственным и циничным.
Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал решение временно отстранить Кураева от службы законным и принятым "по совести".
Андрей Кураев
29 апреля, 14:56Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл временно запретил в служении протодиакона Андрея Кураева
Ранее многие видные представители духовенства выразили свои соболезнования в связи с кончиной протоиерея Александра Агейкина, дав ему высокую оценку как священнослужителю и просто как человеку. В частности, председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявил РИА Новости, что отец Александр был "достойнейшим служителем Церкви" и человеком "без какого-либо превозношения и апломба". Глава Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион со своей стороны отметил, что Агейкин многое сделал для укрепления связей РПЦ и РПЦЗ и "всегда тепло принимал представителей духовенства и мирян из Зарубежной Руси".
Оскорбление памяти покойного Агейкина очевидно стало последней каплей в череде "деяний" Кураева, на которые патриарху Кириллу, как поясняется в его указе, "поступали жалобы". В последние годы протодиакон позволял себе очень резкую критику РПЦ и ее священноначалия. В том числе и за то, что Церковь, по его мнению, поздно закрыла храмы для прихожан в условиях эпидемии коронавируса. Дальнейшую судьбу Кураева в РПЦ, согласно патриаршему указу, решит "епархиальный церковный суд".
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Религия и мировоззрениеРоссияАндрей КураевРусская православная церковь
Популярные комментарии
Еще одно подтверждение, что церковь с её сказками это не есть вера, а доход для церковников, которые такие же простые люди со своими эмоциями, которые и сдерживать не умеют. Церковь та же политика со своими течениями, борьбой, а так же разделение на бедных и богатых. Сами себя и дискредитируют.
29 апреля, 22:54
barabashkg
159307442
Кураев - из числа самых умных. Нужны ли они нынешней Церкви - показатель разумности самой Церкви.
29 апреля, 23:35
iibrovkin
128613143
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