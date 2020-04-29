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2020-04-29T22:11
https://ria.ru/20200429/1570773512.html
В Польше заявили о согласии "Газпрома" снизить цену на газ
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РИА Новости

В Польше заявили о согласии "Газпрома" снизить цену на газ

22:11 29.04.2020
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© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
ВАРШАВА, 29 апр – РИА Новости. Польская нефтегазовая компания PGNiG заявляет, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый в республику газ в связи решением Стокгольмского арбитража.
"С удовольствием информирую, что "Газпром" объявил о применении новых ценовых условий "Ямальского" контракта, установленных решением Стокгольмского арбитражного суда", - написал глава PGNIG Ежи Квечиньский в Twitter.
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В конце марта польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиардов долларов. По данным PGNIG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, и решение арбитража касается поставок газа, осуществляемых начиная с 1 января 2014 года.
Ранее в апреле PGNiG также заявила, что "Газпром" выставил ей счета за газ на старых условиях, которые действовали до решения Стокгольмского арбитража. По данным польской компании, за газ, поставленный в марте и первой половине апреля, "Газпром" выставил ей счета "в обход новых ценовых условий". В PGNiG также заявили, что не получили от "Газпрома" корректировок счетов-фактур.
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РоссияСтокгольмский арбитражPGNiGГазпромПольшаВ мире
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