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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T22:08
https://ria.ru/20200429/1570773453.html
Московские власти ответили на сообщения об отказе медиков делать аборты
https://cdn21.img.ria.ru/images/97603/25/976032572_0:122:2500:1528_1036x0_80_0_0_9de2b8492e760fea3429731e14eb852d.jpg
РИА Новости

Московские власти ответили на сообщения об отказе медиков делать аборты

22:08 29.04.2020
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© Fotolia / KadmyУЗИ
УЗИ
© Fotolia / Kadmy
УЗИ. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Аборты по желанию или по медицинским показаниям по-прежнему проводятся во всех медицинских организациях Москвы за исключением роддома №8, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Москвы.
Ранее издание "Сноб" опубликовало материал, где говорится, что московские больницы якобы отказываются принимать женщин, которые хотят сделать аборт.
"Прерывание беременности по желанию или медицинским показаниям по-прежнему проводится во всех медицинских организациях, имеющих лицензию на оказание медицинской помощи по акушерству и гинекологии. Исключение составляет роддом №8 при ГКБ имени Демихова, перепрофилированный для лечения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию", - сказали в департаменте.
Уточняется, что городские роддома, в том числе и отделения интенсивной терапии и реанимации в роддомах, продолжают функционировать как и ранее. Существующих в городских родильных домах мощностей достаточно для медицинской помощи всем беременным и новорождённым. Загрузка родильных домов в настоящее время не превышает 80%. Отделения патологии беременности в роддомах по-прежнему функционируют.
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"Во всех роддомах усилены меры по соблюдению санитарных и противоэпидемиологических требований. Для безопасности рожениц и новорожденных детей временно приостановлены партнерские роды и посещения родственников, в связи с действующими во всех медицинских организациях карантинными мероприятиями", - добавили в ведомстве.
Женские консультации также продолжают работать в штатном режиме. Однако, в первую очередь для безопасности беременных, их посещение временно ограничено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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