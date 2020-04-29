Московские власти ответили на сообщения об отказе медиков делать аборты

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Аборты по желанию или по медицинским показаниям по-прежнему проводятся во всех медицинских организациях Аборты по желанию или по медицинским показаниям по-прежнему проводятся во всех медицинских организациях Москвы за исключением роддома №8, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Москвы.

Ранее издание "Сноб" опубликовало материал, где говорится, что московские больницы якобы отказываются принимать женщин, которые хотят сделать аборт.

"Прерывание беременности по желанию или медицинским показаниям по-прежнему проводится во всех медицинских организациях, имеющих лицензию на оказание медицинской помощи по акушерству и гинекологии. Исключение составляет роддом №8 при ГКБ имени Демихова, перепрофилированный для лечения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию", - сказали в департаменте.

Уточняется, что городские роддома, в том числе и отделения интенсивной терапии и реанимации в роддомах, продолжают функционировать как и ранее. Существующих в городских родильных домах мощностей достаточно для медицинской помощи всем беременным и новорождённым. Загрузка родильных домов в настоящее время не превышает 80%. Отделения патологии беременности в роддомах по-прежнему функционируют.

"Во всех роддомах усилены меры по соблюдению санитарных и противоэпидемиологических требований. Для безопасности рожениц и новорожденных детей временно приостановлены партнерские роды и посещения родственников, в связи с действующими во всех медицинских организациях карантинными мероприятиями", - добавили в ведомстве.

Женские консультации также продолжают работать в штатном режиме. Однако, в первую очередь для безопасности беременных, их посещение временно ограничено.