В Коми закрыли на карантин спецбольницы и соцучреждения

"Несмотря на то, что цифры (показатели заболеваемости COVID-19 – ред.) не очень сильно растут, мы не расслабляемся и принимаем все более жесткие меры – в первую очередь, в отношении тех больниц, где пребывают круглосуточно пациенты с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями. Это (в частности) больницы психиатрические, наркологические, дома ребенка… Пошли на крайнюю меру и ввели карантин для сотрудников. Это значит, что сотрудники не могут покидать лечебные учреждения либо (направляются) в близрасположенный обсерватор, и 14 дней эти сотрудники, если говорить по-военному, переведены на казарменное положение", - сказал Уйба в ежедневном видеообращении к жителям Коми в среду.