В Коми закрыли на карантин спецбольницы и соцучреждения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Специализированные больницы и социальные учреждения Коми закрыты на карантин в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
"Несмотря на то, что цифры (показатели заболеваемости COVID-19 – ред.) не очень сильно растут, мы не расслабляемся и принимаем все более жесткие меры – в первую очередь, в отношении тех больниц, где пребывают круглосуточно пациенты с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями. Это (в частности) больницы психиатрические, наркологические, дома ребенка… Пошли на крайнюю меру и ввели карантин для сотрудников. Это значит, что сотрудники не могут покидать лечебные учреждения либо (направляются) в близрасположенный обсерватор, и 14 дней эти сотрудники, если говорить по-военному, переведены на казарменное положение", - сказал Уйба в ежедневном видеообращении к жителям Коми в среду.
Он назвал введение карантина в специализированных медучреждениях "тяжелой, вынужденной мерой". "По каждому врачу, медсестре, санитарочке приходилось решать проблемы семейные, бытовые, но тем не менее и врачи, и средний медперсонал, и обслуживающий персонал откликнулся и с пониманием к этому отнесся", - отметил врио главы Коми.
По его словам, спецбольницы и дома ребенка переведены на карантинный режим со вторника, неделей ранее этот режим также был введен в республиканских домах престарелых.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, на среду в Коми подтверждено 611 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 14 случаев. Выздоровели 63 человека, шестеро скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.