В России ответили на заявление Киева о реализации "Северного потока — 2"

В среду гендиректор оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что киевские власти предпримут все усилия, чтобы не допустить завершения проекта, поскольку после его запуска у "Газпрома" якобы не будет причин продолжать транзит через Украину.

По словам депутата Госдумы Алексея Чепы , "Северный поток — 2" соответствует интересам всех европейских стран, поскольку сделает поставки газа дешевле.

"Это высказывание ничего не стоит, потому что большое количество европейских компаний заинтересованы в том, чтобы "Северный поток — 2" был запущен в полном объеме. Не заинтересованы США — по причине конкуренции и теоретической возможности продажи своего сжиженного газа в Европу по завышенной цене — и Украина, которая просто отрабатывает политические моменты, подыгрывая Вашингтону", — сказал политик в комментарии RT в ответ на слова Макогона.

При этом Чепа подчеркнул, что остановка строительства трубопровода никому в Европе не интересна.

"Украина сжигает мосты"

По мнению его коллеги Виктора Водолацкого , Киев после таких заявлений рискует испортить отношения с европейскими партнерами.

Парламентарий напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно заявлял о намерении продолжать транзит через Украину даже после реализации "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".

"Если Украина это видит по-другому, то, значит, тогда они сжигают мосты, связывающие их с Россией и дружественными странами СНГ, и разрубают тот мостик, которые они пытаются построить с Европой", — заявил депутат РИА Новости.

"Не истерите, а будьте готовы"

"О какой "европейской солидарности" в вопросах поставок газа из России толкует гендиректор оператора ГТС Украины Макогон? Что за ерунда? Все "Северный поток — 2" не дает покоя? Сами же сказали: в Киеве готовы к "нулевому транзиту" из России. Вот и не истерите, а будьте готовы", — написал он в Twitter.

Санкции против проекта

Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта. Согласно документу, все компании-подрядчики должны были прекратить строительство "Северного потока — 2". Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно остановила работу.

Россия заявила, что может достроить "Северный поток — 2" своими силами. По словам министра энергетики Александра Новака, проект можно завершить при помощи судна "Академик Черский", однако сначала его нужно оснастить дополнительным оборудованием.

Теперь закончить строительство предполагается в конце 2020 — первом квартале 2021 года.