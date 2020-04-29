В России ответили на заявление Киева о реализации "Северного потока — 2"

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Обещания украинской стороны помешать реализации "Северного потока — 2" не следует принимать всерьез, считают российские политики.
В среду гендиректор оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что киевские власти предпримут все усилия, чтобы не допустить завершения проекта, поскольку после его запуска у "Газпрома" якобы не будет причин продолжать транзит через Украину.
По словам депутата Госдумы Алексея Чепы, "Северный поток — 2" соответствует интересам всех европейских стран, поскольку сделает поставки газа дешевле.
"Это высказывание ничего не стоит, потому что большое количество европейских компаний заинтересованы в том, чтобы "Северный поток — 2" был запущен в полном объеме. Не заинтересованы США — по причине конкуренции и теоретической возможности продажи своего сжиженного газа в Европу по завышенной цене — и Украина, которая просто отрабатывает политические моменты, подыгрывая Вашингтону", — сказал политик в комментарии RT в ответ на слова Макогона.
При этом Чепа подчеркнул, что остановка строительства трубопровода никому в Европе не интересна.
"Украина сжигает мосты"
По мнению его коллеги Виктора Водолацкого, Киев после таких заявлений рискует испортить отношения с европейскими партнерами.
Парламентарий напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно заявлял о намерении продолжать транзит через Украину даже после реализации "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
"Если Украина это видит по-другому, то, значит, тогда они сжигают мосты, связывающие их с Россией и дружественными странами СНГ, и разрубают тот мостик, которые они пытаются построить с Европой", — заявил депутат РИА Новости.
"Не истерите, а будьте готовы"
Сенатор Алексей Пушков назвал высказывание Макогона истерией.
"О какой "европейской солидарности" в вопросах поставок газа из России толкует гендиректор оператора ГТС Украины Макогон? Что за ерунда? Все "Северный поток — 2" не дает покоя? Сами же сказали: в Киеве готовы к "нулевому транзиту" из России. Вот и не истерите, а будьте готовы", — написал он в Twitter.
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Санкции против проекта
Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта. Согласно документу, все компании-подрядчики должны были прекратить строительство "Северного потока — 2". Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно остановила работу.
Россия заявила, что может достроить "Северный поток — 2" своими силами. По словам министра энергетики Александра Новака, проект можно завершить при помощи судна "Академик Черский", однако сначала его нужно оснастить дополнительным оборудованием.
Теперь закончить строительство предполагается в конце 2020 — первом квартале 2021 года.
Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
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