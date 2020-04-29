Тверские власти продлили ограничительные меры в регионе

Ограничения будут действовать до их отмены в зависимости от эпидемиологической ситуации.

"По поручению президента правительством Российской Федерации совместно с субъектами должен быть подготовлен комплексный план по восстановлению деловой активности и росту экономики. Второе поручение – развертывание дополнительного коечного фонда. Мы должны продолжать работу в этих направлениях с учетом текущей ситуации", – сказал глава региона на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области.