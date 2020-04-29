Тверские власти продлили ограничительные меры в регионе

ТВЕРЬ, 29 апр – РИА Новости. Власти Тверской области продлили ограничительные меры, которые ранее действовали до 30 апреля в целях предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал губернатор области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба областного правительств.
Ограничения будут действовать до их отмены в зависимости от эпидемиологической ситуации.
"По поручению президента правительством Российской Федерации совместно с субъектами должен быть подготовлен комплексный план по восстановлению деловой активности и росту экономики. Второе поручение – развертывание дополнительного коечного фонда. Мы должны продолжать работу в этих направлениях с учетом текущей ситуации", – сказал глава региона на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области.
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