Иеромонах РПЦ прокомментировал запрет в служении Кураева

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Оскорбление умершего человека и его близких совершенно недопустимо ни для кого, а тем более для священнослужителя, заявил в среду РИА Новости известный церковный публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш), комментируя запрет служить протодиакону Оскорбление умершего человека и его близких совершенно недопустимо ни для кого, а тем более для священнослужителя, заявил в среду РИА Новости известный церковный публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш), комментируя запрет служить протодиакону Андрею Кураеву

Ранее патриарх Кирилл подписал указ, временно запретив в служении Кураева "в связи с публичным оскорблением памяти" бывшего настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы , протоиерея Александра Агейкина, а также "учитывая предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы". Окончательное решение по этому вопросу примет епархиальный церковный суд. Агейкин скончался 21 апреля от осложнений из-за коронавируса.

"Совершенно ясно, что такое поведение абсолютно недопустимо вообще ни для кого, а для священнослужителя в гораздо большей мере. Это даже не нуждается в пояснении", - сказал иеромонах Макарий на просьбу прокомментировать пост в блоге Кураева об Агейкине сразу же после его кончины.

Отвечая на вопрос о том, как можно относиться к решению патриарха временно запретить Кураева в священнослужении до решения церковного суда, представитель Иваново-Вознесенской епархии заметил, что "это все равно как спрашивать сержанта о том, какое у него мнение о поступке майора".

"Если патриарх - даже дело не в том, что это патриарх, а это епархиальный архиерей (главный архиерей - ред.) города Москвы - принимает такое решение в отношении своего священнослужителя, то это 100%, если не сказать 500% - его прерогатива, и больше ничья... И святейший патриарх именно такой человек, который ничего делать не будет без твердейших на то оснований", - сказал собеседник агентства.

Иеромонах Макарий, являющийся также членом епархиальной дисциплинарной комиссии, сообщил, что уже встречался с подобными решениями в отношении клириков.

"И в нашей Иваново-Вознесенской епархии бывали случаи, когда архиерей кого-то запрещал в служении, потом разрешал, и дело налаживалось, я таких священников знаю, конфликт улажен. Но бывало и наоборот - что после запрещения конфликт разрастается, - даже не конфликт, а, будем так говорить, недостойное поведение священника, - и это кончается лишением сана. Такое тоже бывало", - признал священнослужитель.

Он также обратил внимание на то, что в отличие от гражданского и уголовного судопроизводства, дисциплинарные дела в отношении клириков, их материалы, если доходят до церковного суда, рассматриваются без публичной огласки, "принципа гласности здесь нет". По словам иеромонаха Макария, такова церковная практика, "церковная дисциплина".

Ранее многие видные представители духовенства выразили свои соболезнования в связи с кончиной протоиерея Александра Агейкина, дав ему высокую оценку как священнослужителю и просто как человеку. В частности, председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявил РИА Новости, что отец Александр был "достойнейшим служителем Церкви" и человеком "без какого-либо превозношения и апломба". Глава Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион со своей стороны отметил, что Агейкин многое сделал для укрепления связей РПЦ и РПЦЗ и "всегда тепло принимал представителей духовенства и мирян из Зарубежной Руси".