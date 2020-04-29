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Религия и мировоззрение
2020-04-30T23:25
https://ria.ru/20200429/1570772963.html
Иеромонах РПЦ прокомментировал запрет в служении Кураева
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570748163_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_2a19e966307f566ff7258998dbdc6b8a.jpg
РИА Новости

Иеромонах РПЦ прокомментировал запрет в служении Кураева

21:46 29.04.2020 (обновлено: 23:25 30.04.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАндрей Кураев
Андрей Кураев
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Оскорбление умершего человека и его близких совершенно недопустимо ни для кого, а тем более для священнослужителя, заявил в среду РИА Новости известный церковный публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш), комментируя запрет служить протодиакону Андрею Кураеву.
Ранее патриарх Кирилл подписал указ, временно запретив в служении Кураева "в связи с публичным оскорблением памяти" бывшего настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы, протоиерея Александра Агейкина, а также "учитывая предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы". Окончательное решение по этому вопросу примет епархиальный церковный суд. Агейкин скончался 21 апреля от осложнений из-за коронавируса.
Андрей Кураев
29 апреля, 16:15Религия и мировоззрение
Протодиакон Андрей Кураев прокомментировал запрет в служении
"Совершенно ясно, что такое поведение абсолютно недопустимо вообще ни для кого, а для священнослужителя в гораздо большей мере. Это даже не нуждается в пояснении", - сказал иеромонах Макарий на просьбу прокомментировать пост в блоге Кураева об Агейкине сразу же после его кончины.
Отвечая на вопрос о том, как можно относиться к решению патриарха временно запретить Кураева в священнослужении до решения церковного суда, представитель Иваново-Вознесенской епархии заметил, что "это все равно как спрашивать сержанта о том, какое у него мнение о поступке майора".
"Если патриарх - даже дело не в том, что это патриарх, а это епархиальный архиерей (главный архиерей - ред.) города Москвы - принимает такое решение в отношении своего священнослужителя, то это 100%, если не сказать 500% - его прерогатива, и больше ничья... И святейший патриарх именно такой человек, который ничего делать не будет без твердейших на то оснований", - сказал собеседник агентства.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
29 апреля, 15:39Религия и мировоззрение
Легойда прокомментировал решение о запрете в служении Кураева
Иеромонах Макарий, являющийся также членом епархиальной дисциплинарной комиссии, сообщил, что уже встречался с подобными решениями в отношении клириков.
"И в нашей Иваново-Вознесенской епархии бывали случаи, когда архиерей кого-то запрещал в служении, потом разрешал, и дело налаживалось, я таких священников знаю, конфликт улажен. Но бывало и наоборот - что после запрещения конфликт разрастается, - даже не конфликт, а, будем так говорить, недостойное поведение священника, - и это кончается лишением сана. Такое тоже бывало", - признал священнослужитель.
Он также обратил внимание на то, что в отличие от гражданского и уголовного судопроизводства, дисциплинарные дела в отношении клириков, их материалы, если доходят до церковного суда, рассматриваются без публичной огласки, "принципа гласности здесь нет". По словам иеромонаха Макария, такова церковная практика, "церковная дисциплина".
Настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове города Москвы Александр Агейкин
25 апреля, 17:05Религия и мировоззрение
В РПЦ рассказали, как протоиерей Александр Агейкин заразился COVID-19
Ранее многие видные представители духовенства выразили свои соболезнования в связи с кончиной протоиерея Александра Агейкина, дав ему высокую оценку как священнослужителю и просто как человеку. В частности, председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявил РИА Новости, что отец Александр был "достойнейшим служителем Церкви" и человеком "без какого-либо превозношения и апломба". Глава Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион со своей стороны отметил, что Агейкин многое сделал для укрепления связей РПЦ и РПЦЗ и "всегда тепло принимал представителей духовенства и мирян из Зарубежной Руси".
Оскорбление памяти покойного Агейкина очевидно стало последней каплей в череде "деяний" Кураева, на которые патриарху Кириллу, как поясняется в его указе, "поступали жалобы". В последние годы протодиакон позволял себе очень резкую критику РПЦ и ее священноначалия. В том числе и за то, что Церковь, по его мнению, поздно закрыла храмы для прихожан в условиях эпидемии коронавируса. Дальнейшую судьбу Кураева в РПЦ, согласно патриаршему указу, решит "епархиальный церковный суд".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАндрей КураевРусская православная церковьМоскваОбщество
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