В Курской области пропал четырехлетний мальчик

ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Четырехлетнего мальчика, который днем в среду ушел из дома и не вернулся, разыскивают в Курской области, сообщает администрация региона.
"В селе Большое Долженково Октябрьского района около полудня пропал 4-летний... Ребенок самостоятельно покинул дом. Родители, заметив исчезновение сына, сразу же заявили в полицию", - говорится в сообщении.
В поисках ребенка задействованы оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Октябрьского района, полиция, сотрудники районной администрации, пожарные, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" и два кинологических расчета.
Власти отмечают, что в связи с эпидемиологической ситуацией поиски ведутся в средствах индивидуальной защиты и с соблюдением безопасной дистанции.
По данным курского отряда "Лиза Алерт", на данный момент поиски мальчика 2016 года рождения продолжаются.
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