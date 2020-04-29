В Курской области пропал четырехлетний мальчик

ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Четырехлетнего мальчика, который днем в среду ушел из дома и не вернулся, разыскивают в Четырехлетнего мальчика, который днем в среду ушел из дома и не вернулся, разыскивают в Курской области , сообщает администрация региона.

"В селе Большое Долженково Октябрьского района около полудня пропал 4-летний... Ребенок самостоятельно покинул дом. Родители, заметив исчезновение сына, сразу же заявили в полицию", - говорится в сообщении.

В поисках ребенка задействованы оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Октябрьского района, полиция, сотрудники районной администрации, пожарные, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" и два кинологических расчета.

Власти отмечают, что в связи с эпидемиологической ситуацией поиски ведутся в средствах индивидуальной защиты и с соблюдением безопасной дистанции.