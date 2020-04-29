Проценко поддержал сохранение ограничений из-за коронавируса

Согласно приложенным к публикации графикам, в 85% основным диагнозом умершего был коронавирус, в 49% случаев умершие старше 70 лет, 22% - люди в возрасте 61-70 лет, 16% - в возрасте 51-60 лет, 14% - в возрасте 36-50 лет.

С 30 марта режим самоизоляции распространился на всех жителей Москвы, независимо от возраста. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку. Также выйти из дома можно, чтобы выгулять домашнего питомца и выбросить мусор.