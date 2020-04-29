В Пензенской области 20 человек вылечились от COVID-19

Всего в области с 17 марта по 29 апреля лабораторно подтверждены 364 случая коронавируса. К 28 апреля семь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, скончались, вылечились от этой инфекции 96 человек. В числе заболевших 18 детей от одного месяца до 15 лет.