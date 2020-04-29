В Пензенской области 20 человек вылечились от COVID-19

САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Двадцать пациентов в среду выписаны после лечения коронавирусной инфекции в Пензенской области, общее число выздоровевших в регионе достигло 116 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области с 17 марта по 29 апреля лабораторно подтверждены 364 случая коронавируса. К 28 апреля семь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, скончались, вылечились от этой инфекции 96 человек. В числе заболевших 18 детей от одного месяца до 15 лет.
"Сегодня выписаны 20 человек. Общее число выздоровевших -116", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 30 апреля объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.