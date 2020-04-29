Из Британии эвакуируют группу из 92 россиян

ЛОНДОН, 29 апр - РИА Новости, Денис Ворошилов. Группа из 92 россиян эвакуируется авиарейсом из Группа из 92 россиян эвакуируется авиарейсом из Великобритании Москву в среду вечером, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Соединенном Королевстве Кирилл Соколов-Щербачев.

Это не первый вывозной рейс из Британии, организованный из-за пандемии коронавируса : еще одна группа россиян вылетела специальным рейсом " Аэрофлота " в Москву 18 апреля.

"Самолет вылетает по расписанию в 17.15 (19.15 мск) из Хитроу... Среди них (вылетающих на Родину) разные категории: здесь и студенты, и россияне, которые были в гостях и с билетами на апрель-май, есть пожилые люди, несколько семей с детьми, дети без сопровождения (родителей) возвращаются в Россию", - сказал дипломат.

По его словам, на борту 92 россиянина, в списке на рейс были имена 109 человек, однако кто-то отказался лететь, так как не успевал доехать до аэропорта. Среди пассажиров в основном жители Москвы и Московской области, есть несколько человек из Петербурга и Ленинградской области, есть люди из Нижегородской и других областей. "Те, кто в возрасте, немного переживали, но все себя чувствуют хорошо. Все добирались до аэропорта своим ходом", - заявил Соколов-Щербачев.

Дипломат рассказал, что консульство и посольство также обсуждали с британской стороной возможность транзита через Лондон россиян, которые хотели вылететь из Дублина . "Обсуждался вопрос о транзитном переходе из терминала (аэропорта) в терминал (для вылета в Россию). Но, к сожалению, наши граждане из Дублина не смогли вылететь", - отметил он.

Посол России в Великобритании Андрей Келин подчеркнул, насколько сложно было организовать этот рейс, и выразил сожаление, что кому-то пришлось отказаться от полета. "У людей по-разному складывается жизнь, и некоторые по тем или иным причинам в последний момент приняли решение не пользоваться этой возможностью (эвакуироваться на Родину). Изначально у нас было зарегистрировано большее количество людей", - сказал посол российским журналистам. "На мой взгляд это напрасно, так как такой рейс организовать очень сложно, и я не могу обещать, что что-то подобное будет организовано в предстоящие недели", - добавил он.

Келин уточнил, что сегодняшний перелет - платный, и те, у кого были билеты на полет в Москву, летят, используя эти билеты. Те, у кого билетов не было, приобрели их по цене в 200 евро. "Это разные люди из различных уголков. Все они были зарегистрированы на портале госуслуг, и эта операция сейчас подходит к концу. Это все довольно сложно, требует большого количества согласований - и с Москвой, и с "Аэрофлотом", и здесь людей нужно обзвонить и собрать. В этом контексте хотел бы отметить хорошее взаимодействие с представительством "Аэрофлота" в Лондоне и с "Аэрофлотом" в Москве", - сказал посол.

Он отметил, что, по оценкам посольства, обычно в Британии находится от 100 до 200 тысяч российских граждан, так как страна является крупнейшим финансовым и учебным центром. "Некоторые дают о себе знать, некоторые обращаются в посольство только тогда, когда им становится плохо. У нас сейчас зарегистрировано еще порядка 100 человек - это те, кто хотел бы и мог бы уехать", - рассказал Келин.