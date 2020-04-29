Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-29T22:05
https://ria.ru/20200429/1570772557.html
МИД оценил доклад США о вытеснении России с рынков ядерных технологий
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852626_186:611:2740:2048_1036x0_80_0_0_83a1495988d4f72e52c63bbc22ac36ed.jpg
РИА Новости

МИД оценил доклад США о вытеснении России с рынков ядерных технологий

21:27 29.04.2020 (обновлено: 22:05 29.04.2020)
1995
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Москве изучают опубликованный минэнергетики США доклад, в котором Вашингтон говорит о намерении вытеснить РФ с рынков ядерных технологий, сообщили РИА Новости в МИД России.
В размещенной на сайте министерства энергетики США стратегии говорится, что Вашингтон должен вытеснить Россию и Китай с находящихся под их влиянием рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере,
Добыча нефти
1 апреля, 03:46Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Главы минэнерго России и США обсудили цены на нефть
Отвечая на просьбу прокомментировать обнародование заявление, в МИД РФ указали, что "в настоящее время мы изучаем опубликованный минэнергетики США доклад рабочей группы по ядерному топливу". В ведомстве отметили, что "значительная часть доклада посвящена вопросам вытеснения России и Китая с международного рынка товаров и услуг, связанных с ядерной энергетикой".
"Причём есть основания предполагать, что будут использоваться не только субсидирование соответствующих отраслей США, но также и неэкономические методы", - отметили в министерстве.
В частности, добавили в ведомстве, "речь может идти об "адаптации" при активном участии Вашингтона национальных законодательств государств с тем, чтобы обеспечить привилегированное положение американских поставщиков". По информации министерства, "в этом нет ничего нового".
Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
25 апреля, 13:32
В МИД прокомментировали доклад минэнерго США
"Мы уже сталкивались с такими действиями США на Украине и в ряде стран Восточной Европы", - заметили в МИД России. "Там политическими методами навязывалось уступающее российскому как по техническим характеристикам, так и по экономическим показателям американское ядерное топливо",- добавили в российском министерстве.
"В случае с Украиной имеет место превращение ядерной энергетики страны в экспериментальную площадку для отработки неопробованных американских ядерных технологий", - указали в МИД РФ. Там добавили, что "за эксперименты США платят сами "подопытные".
"Теперь подобную практику, видимо, предполагается распространить на весь мир", - предположили в МИД.
В российском внешнеполитическом ведомстве заметили, что "причины такой тактики тоже ясны".
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
29 апреля, 16:22Распространение нового коронавируса
В ГД прокомментировали сокращение США расходов на "сдерживание" России
"Они обозначены в докладе американских экспертов. За последнее десятилетие Вашингтон весьма мало внимания уделял развитию своей собственной атомной энергетики, в связи с чем наметилось отставание от лидеров по большинству направлений - от добычи урана до строительства атомных реакторов и обращения с отработавшим ядерным топливом", - пояснили в МИД.
"Сейчас власти США, видимо, намерены исправить положение", - предположили там.
В МИД заметили, что "это требует значительных финансовых вложений".
"Чтобы они давали отдачу, необходимо занять существенную долю международного рынка атомной энергетики, а сделать это путём честной конкуренции в приемлемые для американской администрации сроки не получится именно ввиду имеющегося отставания", - отметили в ведомстве. "Поэтому Вашингтон намерен пустить в ход неэкономические рычаги", - добавили там.
"Подобные действия США вызывают вопрос, чего стоят пропагандируемые Вашингтоном принципы свободной торговли и следует ли в принципе придерживаться каких-либо правил в отношениях с государством, которое само никаких правил не соблюдает и меняет их так, как ему выгодно в данный момент", - заключили в российском МИД.
Вашингтон
27 апреля, 17:07Попытка госпереворота в Венесуэле
США ужесточат правила экспорта продукции двойного назначения в Россию
49212162
РоссияМинэнерго СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:36Путин и Си Цзиньпин обсудили сотрудничестве по вакцине от коронавируса
17:35Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 4,7 тысячи
17:34Си Цзиньпин: Китай и Россия несут особую миссию по поддержанию мира
17:30Во Франции в транспорте раздадут около десяти миллионов масок
17:30Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
17:29Си Цзиньпин поздравил Путина и народ России с 75-летием Победы
17:29Президент Кубы поздравил Путина с 75-летием Победы
17:24Смертность в Италии в марте выросла на 39 процентов на фоне пандемии
17:23Лавров примет участие в онлайн-заседании совета глав МИД стран СНГ
17:22Мурашко рассказал, как будут снимать ограничения на посещение поликлиник
17:22Спикер Рады созвал внеочередное заседание на 13 мая
17:21Главы МИД стран ШОС обсудят взаимодействие в условиях коронавируса
17:18В Брянской области продлили режим самоизоляции
17:17Число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 21 тысячу
17:16Путин и Джонсон впервые поговорили по телефону
17:14Мантуров уверен, что производство ИВЛ пригодится и после пандемии
17:13В Москве пенсионерам и инвалидам будут выдавать маски в метро
17:10Вопрос с допвыплатами медикам пообещали решить до 15 мая, сообщил депутат
17:09РИО и РВИО заявили о попытках глав стран Прибалтики обелить фашизм
17:09Посол Германии рассказал о благодарности за примирение с русскими
Лента новостейМолния