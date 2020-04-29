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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T21:17
https://ria.ru/20200429/1570772439.html
В Карелии продлили ограничительные меры
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570710696_0:186:3310:2048_1036x0_80_0_0_b09793f5ff935df504087ace6a3ddd03.jpg
РИА Новости

В Карелии продлили ограничительные меры

21:17 29.04.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповАвтомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ограничительные меры в Карелии, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, продлены до 11 мая, соответствующее распоряжение во вторник подписал глава региона Артур Парфенчиков.
По данным на 29 апреля, в регионе выявлено 66 человек с коронавирусом, 10 человек выздоровели.
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"Ситуация с распространением коронавируса в республике пока не позволяет нам снять режим повышенной готовности. Мы продлеваем его до 11 мая. Сегодня подписал соответствующее распоряжение", - написал Парфенчиков на своей странице в Instagram.
До указанной даты в республике не будут работать торговые организации, за исключением аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости, а также автозаправочных станций. Также продлен запрет на деятельность ресторанов и кафе, объектов туристского показа, косметических салонов, парикмахерских, бань.
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Послабления введены лишь в пяти "чистых" районах Карелии - Пудожском, Суоярвском, Муезерском, Калевальском и Беломорском. Там работа указанных объектов разрешается при условии соблюдения всех противоэпидемических мер.
Общественный транспорт не будет работать до 10 мая включительно.
"Сейчас очень важно не допустить подъема заболеваемости, удержаться на том уровне, который нам удается сохранить благодаря тому, что большинство жителей Карелии ведут себя ответственно. Сконцентрировав усилия сейчас, мы быстрее сможем перейти к постепенному возвращению к привычному ритму жизни", - отметил губернатор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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