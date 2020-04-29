Польша продлила закрытие границ для иностранцев

ВАРШАВА, 29 апр – РИА Новости. Польша продлила закрытие границ в связи с эпидемией коронавируса до 13 мая, соответствующие изменение в предыдущее распоряжение подписал в среду министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский , сообщает МВД.

Ранее Польша закрыла границы для иностранцев до 3 мая включительно.

"Пограничный контроль на внутренней границе с Германией, Литвой, Чехией и Словакией продлен еще на 10 дней – с 4 по 13 мая... На пограничных переходах – как на внутренней, так и на внешней границе – при въезде в Польшу сохраняются ограничения для иностранцев", - говорится в сообщении.

"Как и прежде, пограничный контроль будет осуществляться пограничниками, действия которых поддерживают полицейские, пожарные и военнослужащие", - отмечается в документе.

В Польшу могут въехать, в частности, граждане республики, иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Польши, или находятся под опекой граждан, иностранцы, имеющие карту поляка, иностранцы, имеющие право постоянного или временного пребывания на территории Польши, дипломаты и члены их семей.

С начала эпидемии в Польше зафиксировано свыше 12 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 600 человек скончалось.