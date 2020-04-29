В Омской области разрешат открыть парикмахерские и химчистки

ОМСК, 29 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что с 1 мая при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм можно работать парикмахерским и химчисткам, имеющим отдельный вход.
"С 1 мая разрешается работать парикмахерским, прачечным, химчисткам, предприятиям по ремонту обуви, по ремонту одежды и по ремонту компьютерной техники. Но, что важно, (смогут работать) только те предприятия, которые находятся в отдельно стоящих зданиях или имеют отдельные входы. Предприятиям, тем же парикмахерским, находящимся в торговом центре, работа запрещена. Ну и главное, что предприятия могут начать работать с 1 мая при выполнении всех санитарно-эпидемиологических мер и средств безопасности, за этим чётко будут следить Роспотребнадзор и правоохранительные органы", - сказал губернатор журналистам.
Он отметил, что речь идёт о наличии в парикмахерских и химчистках средств защиты - масок, перчаток, проведения дезинфекции помещения и соблюдения чёткого порядка посещения, например, парикмахерским можно будет работать только по предварительной записи по телефону.
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