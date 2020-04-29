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Холдинг USM начал поставку в Россию средств индивидуальной защиты
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РИА Новости

Холдинг USM начал поставку в Россию средств индивидуальной защиты

21:02 29.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудники в лаборатории по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус в технопарке "Сколково"
Сотрудники в лаборатории по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус в технопарке Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Холдинг USM начал поставку в Россию средств индивидуальной защиты для медицинских работников и волонтеров, говорится в сообщении холдинга.
"В Москву на специально арендованных самолетах прибывает более 25 миллионов единиц инвентаря, приобретенного на средства акционеров холдинга. В поставки входят комбинезоны, перчатки, защитные маски и очки. Общий вес закупленного инвентаря составит около 350 тонн", - говорится в сообщении.
В холдинге также отметили, что в рамках поставки 29 апреля специальным рейсом из Китая в Москву доставлено 1 миллион 680 тысяч средств индивидуальной защиты: 1 миллион одноразовых защитных масок, 30 тысяч комбинезонов и 650 тысяч нитриловых перчаток. Все средства защиты будут переданы оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
По словам основателя USM Алишера Усманова, благодаря тесному взаимодействию с оперативным штабом холдингу удалось в короткие сроки организовать работу по доставке средств индивидуальной защиты для медиков и волонтеров, которые сегодня находятся на передовой борьбы с коронавирусом.
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"Уже в ближайшее время они (средства индивидуальной защиты - ред.) поступят в российские медицинские учреждения. Кроме того, с момента начала пандемии компании нашего холдинга оказывают необходимую поддержку своим сотрудникам и помощь медицинским учреждениям во всех регионах присутствия", - приводятся в сообщении слова Усманова. Ранее в начале апреля акционерами USM было принято решение направить 2 миллиарда рублей на нужды оперативного штаба.
USM – диверсифицированная холдинговая российская компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и интернета. В число ее активов входят такие лидирующие отраслевые игроки, как "Металлоинвест", "Мегафон", Байкальская горная компания. Основные акционеры – Алишер Усманов, Владимир Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский.
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