Холдинг USM начал поставку в Россию средств индивидуальной защиты

"В Москву на специально арендованных самолетах прибывает более 25 миллионов единиц инвентаря, приобретенного на средства акционеров холдинга. В поставки входят комбинезоны, перчатки, защитные маски и очки. Общий вес закупленного инвентаря составит около 350 тонн", - говорится в сообщении.

"Уже в ближайшее время они (средства индивидуальной защиты - ред.) поступят в российские медицинские учреждения. Кроме того, с момента начала пандемии компании нашего холдинга оказывают необходимую поддержку своим сотрудникам и помощь медицинским учреждениям во всех регионах присутствия", - приводятся в сообщении слова Усманова. Ранее в начале апреля акционерами USM было принято решение направить 2 миллиарда рублей на нужды оперативного штаба.