Пушков прокомментировал выход Подмосковья на плато эпидемии COVID-19

Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире составило почти три миллиона человек, из них более 204 тысяч скончались.