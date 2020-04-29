Пушков прокомментировал выход Подмосковья на плато эпидемии COVID-19

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Выход Подмосковья на плато распространения коронавирусной инфекции стал результатом серьезно воспринятой самоизоляции, заявил сенатор Алексей Пушков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о выходе региона на плато по числу заражений COVID-19. Он заявил, что спустя некоторое время можно ожидать снижения прироста новых случаев распространения инфекции.
"Выход Подмосковья на плато — хорошее предзнаменование для всей страны, особенно с учетом того, что область идет сразу Москвой по числу заболевших. Это результат серьезно воспринятой самоизоляции и успешного выявления новых случаев. Будем надеяться на короткое плато и скорый спад", — написал он Twitter.
Пандемия коронавируса
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире составило почти три миллиона человек, из них более 204 тысяч скончались.
В России, по последним данным, число зараженных составляет более 99 тысяч человек, 972 из них умерли. В Московской области вирус обнаружили у 10 917 пациентов, 90 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.