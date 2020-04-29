Бурков: Омской области удалось избежать вспышек инфекции

"В Омской области удалось избежать очаговых вспышек инфекции, когда заболевают десятки человек. Это говорит о том, что ситуация под контролем и она относительно прогнозируемая. Мы на штабе (по борьбе с коронавирусом) рассмотрели возможность разрешения работы для ряда отраслей с 1 мая", - заявил Бурков.