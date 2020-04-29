Бурков: Омской области удалось избежать вспышек инфекции

ОМСК, 29 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков по итогам заседания штаба по борьбе с коронавирусом в среду заявил, что в регионе удалось избежать вспышек инфекции.
"В Омской области удалось избежать очаговых вспышек инфекции, когда заболевают десятки человек. Это говорит о том, что ситуация под контролем и она относительно прогнозируемая. Мы на штабе (по борьбе с коронавирусом) рассмотрели возможность разрешения работы для ряда отраслей с 1 мая", - заявил Бурков.
"Вирусологи сегодня говорят, что мы прошли два инкубационных периода по 14 дней каждый, и по требованию главного санитарного врача мы на штабе сегодня продлили режим самоизоляции до 11 мая включительно", - добавил губернатор.
Ранее президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. По его словам, необходимость пролонгации жестких мер борьбы с COVID-19 объясняется тем, что эпидемия в России еще не достигла своего пика, и страна находится перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.