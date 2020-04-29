Донастройка ОМС поддержала финустойчивость системы здравоохранения

МОСКВА, 29 апр – Пресс-служба ФОМС. Последние изменения в системе ОМС поддержали финансовую устойчивость системы здравоохранения в целом. Об этом заявила председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова.

"Система ОМС доказала свою эффективность и в тяжелых условиях коронавирусной эпидемии. В РФ в кратчайшие сроки, в течение марта и первой половины апреля, были приняты важнейшие решения, которые позволили донастроить систему, чтобы она могла работать и адекватно реагировать. Сегодня система обязательного медицинского страхования сформирована достаточно четко. В эту стройную систему были внесены изменения, которые поддержали финансовую устойчивость системы здравоохранения в целом", – подчеркнула Елена Чернякова.

Сложившаяся система здравоохранения в России, по словам Елены Черняковой, отвечает всем признакам страховой модели и является оптимальным вектором развития.

"Бюджетная система финансирования, к которой сегодня предлагают вернуться некоторые эксперты, практически не сохранилась ни в одной отрасли страны. Система ОМС работает по государственным заданиям, когда определяются объемы и тарифы на оказание услуг. Ее дополнительное достоинство, в отличие от других отраслей, в том, что застрахованные получают в лице страховых медицинских организаций защитников своих прав", - отметила Елена Чернякова.

Институт страховых представителей в интересах пациентов осуществляет внешний контроль за качеством медицинской помощи и обеспечивает защиту интересов застрахованных граждан. Елена Чернякова напомнила, что всем застрахованным крайне желательно иметь "под рукой" номер телефона страховой компании, которая выдала полис ОМС, чтобы иметь возможность обратиться для решения возможных трудностей при получении медицинской помощи в текущих условиях.

Что касается системы жесткого контроля за медицинскими организациями со стороны страховых медицинских организаций, то Елена Чернякова отметила, что в сегодняшних условиях распространения коронавируса ФОМС адекватно подошел к снижению нагрузки на медицинские организации, практически убрав все плановые проверки со стороны страховых медицинских организаций.

При этом продолжается проведение медико-экономического контроля всех случаев оказания медицинской помощи за счет средств ОМС, целевых экспертных мероприятий, а также плановых экспертиз при онкологических заболеваниях, остром нарушении мозгового кровообращения, остром коронарном синдроме. Продолжится проведение экспертиз качества медицинской помощи по обращениям граждан.

Напомним, что для обеспечения финансовой устойчивости системы ФОМС организовал мониторинг объемов медицинской помощи в медицинских организациях и бюджетов территориальных фондов. Для того, чтобы в условиях распространения коронавирусной инфекции компенсировать медицинским организациям выпадающие доходы и обеспечить оказание медицинской помощи сверх плановых объемов, предусмотренных территориальными программами ОМС, ФОМС совместно с территориальными фондами организовал регулярный мониторинг объемов медицинской помощи в медорганизациях. "Мы проводим ежемесячный мониторинг как бюджетов территориальных фондов на предмет их финансовой устойчивости, так и непосредственно объемов медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями. Ежемесячный и ежеквартальный мониторинг позволят нам оценить объемы помощи в каждой медицинской организации и даст возможность своевременно компенсировать выпадающие расходы, либо рассмотреть вопросы оплаты дополнительных объемов медпомощи", – сказала Елена Чернякова.

Она также напомнила, что сегодня созданы все правовые условия для дополнительного финансового обеспечения медицинских организаций в особых условиях эпидемии. На законодательном уровне введено понятие "дополнительное финансовое обеспечение медицинской организации в особых условиях" и понятие "недополученных доходов медорганизаций" в связи с сокращением объемов медпомощи, установленных территориальной программой ОМС. Установлено, что недополученные доходы могут быть компенсированы, в том числе, за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. "Несмотря на имеющиеся сегодня ситуации со снижением объемов медпомощи, как за счет перепрофилирования медицинских организаций, проведения карантинных мероприятий, снижения плановой медицинской помощи, медицинские организации получат финансовую поддержку от системы ОМС в полном объеме", – отметила председатель ФОМС.