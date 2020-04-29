В Саратовской области снизилось число пациентов на ИВЛ

"Из 206 пациентов с коронавирусом, получающих помощь стационарно, у 153 наблюдается пневмония, 35 нуждаются в кислородной поддержке, четверо находятся на искусственной вентиляции легких", - цитирует Костина министерство информации и печати области.

И.о. главы минздрава отметил, что набор лекарственных препаратов, которые рекомендованы для лечения COVID-19, в области есть в запасе на месяц.

Власти области с 28 марта по 11 мая на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, а также обязали всех граждан обязательно лицевые маски в общественных местах и не покидать свои дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы закрыты на карантин.