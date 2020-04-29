В Саратовской области снизилось число пациентов на ИВЛ

САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за сутки снизилось вдвое - до четырех, сообщил в среду и.о. министра здравоохранения области Олег Костин.
Всего в области с 19 марта по 29 апреля лабораторно подтверждены 392 случая заражения коронавирусом. Восемь человек с COVID-19 скончались, выздоровели 49 человек. По данным областного минздрава на 28 апреля, к аппаратам ИВЛ были подключены восемь пациентов с коронавирусом, еще порядка 30 человек находились на кислородной поддержке.
"Из 206 пациентов с коронавирусом, получающих помощь стационарно, у 153 наблюдается пневмония, 35 нуждаются в кислородной поддержке, четверо находятся на искусственной вентиляции легких", - цитирует Костина министерство информации и печати области.
И.о. главы минздрава отметил, что набор лекарственных препаратов, которые рекомендованы для лечения COVID-19, в области есть в запасе на месяц.
Власти области с 28 марта по 11 мая на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, а также обязали всех граждан обязательно лицевые маски в общественных местах и не покидать свои дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы закрыты на карантин.
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