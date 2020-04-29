Во Владикавказе арестовали двух участников несанкционированного митинга

ПЯТИГОРСК, 29 апр - РИА Новости. Двое участников несанкционированного митинга во Двое участников несанкционированного митинга во Владикавказе арестованы по делу о хулиганстве, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.

По данным судов, Следственный комитет РФ ходатайствовал в Ленинский районный суд Владикавказа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу "в отношении фигурантов событий 20 апреля 2020 года Кайтмазова З.М., Махмадиева В.А., Кониева У.А.". Их обвиняют в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу, группой лиц по предварительному сговору с применением предметов - по части 2 статьи 213 УК РФ.

В ходе судебного заседания представитель прокуратуры Северной Осетии поддержал ходатайство Следственного комитета и просил арестовать трех фигурантов, отмечают в пресс-службе судов.

"Однако суд, с учетом личностей обвиняемых, а также наличия у одного из них судимости, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кайтмазова З.М. и Кониева У.А", - информирует пресс-служба.

Махмадиева - студента первого курса, сироту, ранее не судимого, постоянно проживающего в общежитии - суд арестовать отказался, запретив ему покидать место временного проживания, посещать места массовых мероприятий и пользоваться интернетом, добавили в пресс-службе.