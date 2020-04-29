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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T08:08
https://ria.ru/20200429/1570771346.html
В Крыму продлили режим самоизоляции до 11 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570617070_0:154:3072:1882_1036x0_80_0_0_aab9105b673d49b58c249bdc2145ef82.jpg
РИА Новости

В Крыму продлили режим самоизоляции до 11 мая

20:36 29.04.2020 (обновлено: 08:08 30.04.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушки спускаются по лестнице подземного перехода в Симферополе
Девушки спускаются по лестнице подземного перехода в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Девушки спускаются по лестнице подземного перехода в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал изменения в указ от 17 марта 2020 года, согласно которым сроки самоизоляции для граждан республики продлеваются до 11 мая.
"В пункте 11 указа: в подпунктах 11.1, 11.2 слова "30 апреля" заменить словами "11 мая", - говорится в тексте изменений к пунктам указа, касающимся режима самоизоляции граждан.
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Согласно решению главы Крыма, жителям республики старше 65 лет запрещено покидать свои дома, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью. Всем остальным разрешается выходить из дома в ближайший магазин, для выгула домашнего животного в пределах 100 метров, выноса мусора, для оказания помощи недееспособным гражданам, с целью обращению за медицинской помощью. Кроме того, передвижение по республике разрешено при наличии справки от работодателя, деятельность предприятия которого не приостановлена указом.
За минувшие сутки в Крыму выявлено 10 новых случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 89. Выписаны 29 человек. Глава Крыма ранее сообщил, что подпишет указ об обязательном помещении в обсерватор на двухнедельный срок всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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