В Крыму продлили режим самоизоляции до 11 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал изменения в указ от 17 марта 2020 года, согласно которым сроки самоизоляции для граждан республики продлеваются до 11 мая.
"В пункте 11 указа: в подпунктах 11.1, 11.2 слова "30 апреля" заменить словами "11 мая", - говорится в тексте изменений к пунктам указа, касающимся режима самоизоляции граждан.
Согласно решению главы Крыма, жителям республики старше 65 лет запрещено покидать свои дома, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью. Всем остальным разрешается выходить из дома в ближайший магазин, для выгула домашнего животного в пределах 100 метров, выноса мусора, для оказания помощи недееспособным гражданам, с целью обращению за медицинской помощью. Кроме того, передвижение по республике разрешено при наличии справки от работодателя, деятельность предприятия которого не приостановлена указом.
За минувшие сутки в Крыму выявлено 10 новых случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 89. Выписаны 29 человек. Глава Крыма ранее сообщил, что подпишет указ об обязательном помещении в обсерватор на двухнедельный срок всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.