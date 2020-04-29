В Крыму продлили режим самоизоляции до 11 мая

Согласно решению главы Крыма, жителям республики старше 65 лет запрещено покидать свои дома, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью. Всем остальным разрешается выходить из дома в ближайший магазин, для выгула домашнего животного в пределах 100 метров, выноса мусора, для оказания помощи недееспособным гражданам, с целью обращению за медицинской помощью. Кроме того, передвижение по республике разрешено при наличии справки от работодателя, деятельность предприятия которого не приостановлена указом.