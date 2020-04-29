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Религия и мировоззрение
2020-04-29T20:34
https://ria.ru/20200429/1570771226.html
В иудейской общине РФ согласны с Путиным в оценке свобод и самоизоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/156382/37/1563823794_0:0:2885:1623_1036x0_80_0_0_26877f8bb01af11fff9218e8349b086b.jpg
РИА Новости

В иудейской общине РФ согласны с Путиным в оценке свобод и самоизоляции

20:34 29.04.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Заявления о том, что режим самоизоляции нарушает свободу человека, абсурдны и безответственны, сказал РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
Во вторник президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ сказал, что жизнь человека дана свыше и является абсолютной ценностью. Говоря о борьбе с коронавирусом и режиме самоизоляции, он подчеркнул, что личная свобода не может быть выше интересов и свободы других людей. Также глава государства отметил, что философия любви к человеку помогла "нам выстоять на протяжении веков", а ценности взаимопомощи, взаимовыручки и солидарности являются главной опорой государственности России. Эти ценности, по словам президента, получены "вместе с православием" и лежат в основе других религий народов России – ислама, буддизма, иудаизма.
"Президент Владимир Путин абсолютно точно указал на морально-этические основы всех основных религий России: любовь к ближнему, взаимная поддержка и помощь слабым и уязвимым. Это те устои, благодаря которым человечество выстояло, выжило, сохранило человеческий облик и перед более тяжелыми испытаниями, чем пандемия коронавируса", - сказал Борода.
По его словам, "большинство порядочных людей" прилагают максимум усилий, чтобы минимизировать последствия, облегчить ситуацию. Он обратил внимание на благотворительные программы для семей с детьми, для оставшихся без работы и пожилых людей.
"Заявление о том, что режим самоизоляции нарушает свободу человека, мне кажутся абсурдным и, как точно отметил президент, эгоистичным, безответственным. Общество, в котором каждый отвечает только за себя, не может существовать и даже называться обществом", - подчеркнул раввин.
Он напомнил, что недавно иудеи отпраздновали Песах – "праздник свободы", однако в этом году евреи были ограничены: "не то что не ходили в синагогу, даже друг к другу в гости".
"Было много вопросов: как же праздновать нашу свободу, если мы сидим взаперти? Ответ прост: то, что мы остаемся дома – это проявление нашей свободы выбора, дарованной человеку Всевышним. Таким образом мы выбираем не подвергать своих близких и окружающих людей опасности, выбираем сохранить жизнь и здоровье тысячам людей, выбираем ответственность и здравый смысл. Хочется, чтобы все это понимали и выполняли указания властей и санитарных служб. Чем строже мы будем сейчас, тем легче будет завтра", - подытожил глава ФЕОР.
Песах ("переход") - главный иудейский праздник, посвящен событию, которое считается началом истории еврейского народа - Исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства. По еврейскому календарю Песах начинается в 14-й день месяца нисан. Его празднуют семь дней в Израиле и восемь - за его пределами. В этом году Песах попал на период с 8 по 16 апреля.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаВладимир ПутинЕгипетИзраильОбщество
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