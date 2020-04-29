В иудейской общине РФ согласны с Путиным в оценке свобод и самоизоляции

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Заявления о том, что режим самоизоляции нарушает свободу человека, абсурдны и безответственны, сказал РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.

Во вторник президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ сказал, что жизнь человека дана свыше и является абсолютной ценностью. Говоря о борьбе с коронавирусом и режиме самоизоляции, он подчеркнул, что личная свобода не может быть выше интересов и свободы других людей. Также глава государства отметил, что философия любви к человеку помогла "нам выстоять на протяжении веков", а ценности взаимопомощи, взаимовыручки и солидарности являются главной опорой государственности России. Эти ценности, по словам президента, получены "вместе с православием" и лежат в основе других религий народов России – ислама, буддизма, иудаизма.

"Президент Владимир Путин абсолютно точно указал на морально-этические основы всех основных религий России: любовь к ближнему, взаимная поддержка и помощь слабым и уязвимым. Это те устои, благодаря которым человечество выстояло, выжило, сохранило человеческий облик и перед более тяжелыми испытаниями, чем пандемия коронавируса", - сказал Борода.

По его словам, "большинство порядочных людей" прилагают максимум усилий, чтобы минимизировать последствия, облегчить ситуацию. Он обратил внимание на благотворительные программы для семей с детьми, для оставшихся без работы и пожилых людей.

"Заявление о том, что режим самоизоляции нарушает свободу человека, мне кажутся абсурдным и, как точно отметил президент, эгоистичным, безответственным. Общество, в котором каждый отвечает только за себя, не может существовать и даже называться обществом", - подчеркнул раввин.

Он напомнил, что недавно иудеи отпраздновали Песах – "праздник свободы", однако в этом году евреи были ограничены: "не то что не ходили в синагогу, даже друг к другу в гости".

"Было много вопросов: как же праздновать нашу свободу, если мы сидим взаперти? Ответ прост: то, что мы остаемся дома – это проявление нашей свободы выбора, дарованной человеку Всевышним. Таким образом мы выбираем не подвергать своих близких и окружающих людей опасности, выбираем сохранить жизнь и здоровье тысячам людей, выбираем ответственность и здравый смысл. Хочется, чтобы все это понимали и выполняли указания властей и санитарных служб. Чем строже мы будем сейчас, тем легче будет завтра", - подытожил глава ФЕОР.