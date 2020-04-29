Посол оценил слова Помпео о "восстановлении демократии" в Венесуэле

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заявление госсекретаря США Майка Помпео об "удачном моменте для восстановления демократии" в Венесуэле - это очередное свидетельство попыток вмешательства США во внутренние дела суверенных государств, заявил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Ранее в среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что общая ситуация в мире создает условия для перемен в Венесуэле, он распорядился проработать вопрос возобновления работы американского посольства в Каракасе.
"Вопросы, связанные с ситуацией в Венесуэле, относятся к компетенции органов государственной власти этой страны. Только народ Венесуэлы вправе определять собственное будущее. Что касается недавних заявлений официальных лиц США об "удачном моменте для восстановления демократии" - это очередное свидетельство повсеместно практикуемых Вашингтоном попыток вмешательства во внутренние дела суверенных государств, которые продолжаются не только в нарушение международного права, но и в полном отрыве от реальности, без малейшей оглядки на нынешнюю ситуацию в мире, обусловленную пандемией COVID-19", - сказал он.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.