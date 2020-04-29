Учредитель телеканала "Царьград" Малофеев заразился коронавирусом

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев рассказал, что заболел коронавирусом.
"Неплохо (себя чувствую - ред.) для больного COVID-19. Я заболел, заболел я неделю назад. Могу поделиться с нашими зрителями симптомами... У меня нехарактерная была симптоматика.... Всё это время у меня не повышалась температура. Именно поэтому я не вызывал тест на коронавирус в течение пяти дней после того, когда уже чувствовал себя больным. Потому что у меня не было температуры. Более того, у меня не было ни задыхания, ни сухого кашля, ничего того, что прописано во всех инструкциях..., кроме слабости. И очень болела спина - верхний плечевой пояс, это то, что связано с лёгкими", - рассказал Малофеев в эфире "Царьграда".
В таком состоянии Малофеев, по его словам, пролежал дня три, потом пошёл на поправку и посчитал, что выздоравливает, но решил заказать тест на дом, чтобы спокойно выходить на улицу и не подвергать других опасности заражения.
"Таким образом я выяснил позавчера, что у меня позитивный тест на COVID. После чего уже началось все остальное, анализы на кровь, КТ, и в ходе чего оказалось, что это он самый", - добавил Малофеев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.