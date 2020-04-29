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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T20:39
https://ria.ru/20200429/1570770813.html
Число случаев коронавируса среди военнослужащих достигло 1044
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570569980_0:0:3048:1716_1036x0_80_0_0_454deb5dd0b1558bc142dde5588ce2e7.jpg
РИА Новости

Число случаев коронавируса среди военнослужащих достигло 1044

20:21 29.04.2020 (обновлено: 20:39 29.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
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© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в ВС РФ увеличилось до 1044, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
Днем ранее сообщалось о 960 заразившихся коронавирусом.
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"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 29 апреля с.г. установлено 1044 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 332 человек, в изоляторах по месту службы– 253 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 8 человек, изолированы на дому – 451 человек", - следует из бюллетеня.
Добавляется, что в тяжелом состоянии находятся два человека, в том числе один человек на ИВЛ, в состоянии средней тяжести – 11 человек, остальные – без симптомов заболевания.
Также количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования составляет 1075 человек. Из них проходят лечение в госпиталях Минобороны России – 404 человек, в изоляторах по месту службы – 548 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 14 человек, изолированы на дому – 109 человек.
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Количество преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования - 277 человека, из них проходят лечение в госпиталях Минобороны России 19 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 10 человек, в домах отдыха Минобороны России – 248 человек. В изоляторах учебных заведений пациенты отсутствуют, а 66 воспитанников были сняты с контроля после завершения 15-дневного карантина и повторных отрицательных результатах тестирования.
Также количество инфицированных среди гражданского персонала ВС РФ составило 279 человек. В госпиталях Минобороны России проходят лечение 29 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 34 человек, изолированы на дому – 203 человек, в домах отдыха Минобороны России – 13 человек, выздоровело – 10 человек (за весь период).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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