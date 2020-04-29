У работников лабораторий в России будут выявлять иммунитет к коронавирусу

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Работники лабораторий в РФ хорошо подготовлены и защищены, у них тоже будут выявлять иммунитет к коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"То же самое мы проводим с теми, кто работает в лабораториях. Это патогенный материал, материал заразный, и на сегодняшний день я могу заметить, что у нас нет регистрации внутрилабораторного заражения. То есть все, кто работает в лаборатории с опасным материалом, хорошо подготовлены и хорошо защищены - это важно. И у них тоже мы будем исследовать иммунитет", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.