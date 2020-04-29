Число случаев коронавируса на предприятиях "Роскосмоса" достигло 148

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом на предприятиях Роскосмоса выросло до 148, скончались четыре человека, написал в Twitter глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 18.15 29.04.2020. Всего заболевших - 148, выздоровевших - 12, умерших - 4", - написал он.
По состоянию на 27 апреля было 111 зараженных и трое умерших.
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