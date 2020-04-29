Мурашко заявил об отсутствии новорожденных с коронавирусом в России

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ни одного новорождённого, инфицированного коронавирусом, на сегодня в РФ нет, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Ни одного новорожденного заболевшего, инфицированного на сегодняшний день нет. Это очень хороший фактически вариант течения этого заболевания, и природа бережет новорожденного ребенка, это очень хорошо", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Министр уточнил, что так происходит благодаря иммунитету матери, фитоплацентарному барьеру, а также из-за особенностей распространения инфекции - поражения определенных типов эпителия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.