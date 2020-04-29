В Омской области рассказали о тяжелых пациентах с коронавирусом

"У нас 87 заболевших, за последние сутки прибавилось пять человек. Общее количество излечившихся (от коронавируса) 24 человека и четыре человека у нас находятся в тяжёлом состоянии, один человек, который находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких", - заявил губернатор после окончания заседания штаба по борьбе с коронавирусом.