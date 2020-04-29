В Омской области рассказали о тяжелых пациентах с коронавирусом

ОМСК, 29 апр - РИА Новости. В Омской области четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, сообщил губернатор Александр Бурков.
"У нас 87 заболевших, за последние сутки прибавилось пять человек. Общее количество излечившихся (от коронавируса) 24 человека и четыре человека у нас находятся в тяжёлом состоянии, один человек, который находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких", - заявил губернатор после окончания заседания штаба по борьбе с коронавирусом.
Он добавил, что прирост заболевших в регионе, безусловно, есть, но "не такой большой", как в других регионах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.