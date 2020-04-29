Глава Минздрава рассказал о "коварстве" коронавируса

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Течение коронавируса иногда внезапно меняет свой курс, на фоне улучшения может появиться новая волна симптомов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Этот вирус коварен, и иногда течение заболевания внезапно меняет свой курс, на фоне вроде как улучшения и достаточно хорошего регрессирования симптомов вдруг появляется новая волна. Вот здесь вот очень важно не упустить изменения состояния пациента, подхватить его вовремя, откорректировать терапию", - заявил Мурашко в ходе круглого стола, который транслирует канал "Россия 24".
Он отметил, что взаимодействие медицинского работника и пациента - это важный элемент в эффективности лечения.
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