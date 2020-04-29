Мурашко рассказал о разработке тестов на антитела в плазме

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В РФ идет разработка тест-системы, направленной на выявление антител в плазме, которую можно будет использовать для лечения больных коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Параллельно разрабатывается еще одна тест-система… Она нацелена на специфический иммунитет. Это один из вариантов иммуноглобулина, который показывает, в том числе, и вируснейтрализацию. Разработка этой тести-системы направлена в первую очередь на то, чтобы, первое, – это тестировать плазму, отобрать ту, которая может использоваться как лекарственный препарат, и она же может использоваться в тестировании человека именно на наличие у него специфического иммунитета, который вирус нейтрализует, блокирует размножение вируса", - сказал Мурашко на круглом столе "Распознать и победить COVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения", который транслирует канал "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.