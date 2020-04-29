Мурашко: препараты для лечения COVID-19 доказали свою эффективность

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Все препараты, включенные в рекомендации Минздрава РФ по лечению коронавируса, доказали свою эффективность в ходе доклинических исследований, рассказал глава ведомства Михаил Мурашко.
"Фактически на все препараты, которые сегодня включены в методические рекомендации, по ним уже есть доказательная база определенной степени. Во-первых, они все протестированы in vitro и подтвердили свою противовирусную активность. И конечно же, когда они пришли в клинику, уже есть определённый опыт использования у других пациентов, категорий. То есть профиль безопасности по ним подтверждён", - рассказал Мурашко в эфире "России 24".
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