Во Франции число жертв коронавируса превысило 24 тысячи

ПАРИЖ, 29 апр – РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса во Франции превысило 24 тысячи, за сутки скончались 427 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

Во вторник число умерших составляло 23 660 человек.

"С первого марта мы оплакиваем 24087 смертей, связанных с COVID-19", - говорится в коммюнике.

Отмечается, что 15053 человека скончались в больницах и 9034 – в социальных и медико-социальных учреждениях.

В больницах остаются 26,8 тысячи человек, это на 650 человек меньше, чем во вторник. За последние 24 часа в госпитали поступили 1070 новых пациентов, отмечает министерство.

В реанимации находятся 4207 человек, заразившихся коронавирусом. За последние сутки число пациентов в реанимации снизилось на 180.

С начала эпидемии были госпитализированы более 90,7 тысячи человек, свыше 15 тысяч находились в реанимации. Более 48,2 тысячи пациентов выздоровели и были выписаны из больниц, не считая тех, кто вылечился в домашних условиях.

Из-за эпидемии коронавируса во Франции с 17 марта был введен режим изоляции. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. Ожидается, что Франция начнет поэтапно выходить из карантина 11 мая. Во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп представил план по выходу из карантина, заявив о постепенном открытии детских садов и школ, магазинов. Вместе с тем рестораны и кафе продолжать оставаться закрытыми. Решение по дате их открытия французские власти рассчитывают принять в конце мая. Ношение масок в транспорте станет обязательным после 11 мая, отметил глава правительства.