Великобритания вышла на второе место в Европе по числу жертв COVID-19

ЛОНДОН, 29 апр – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания вышла на второе место в Европе по количеству смертей, связанных с коронавирусом, после включения в общее число всех умерших после диагностирования у них COVID-19, объявил в среду глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
"Как было объявлено вчера, мы переходим к усовершенствованной системе регистрации смертей и учитываем теперь умерших после диагностирования COVID-19 во всех обстоятельствах, а не только в больницах", - пояснил Рааб, сообщив, что в период с 1 марта по 28 апреля зарегистрированы, помимо уже объявлявшихся, 3811 смертей.
Таким образом, общее количество смертей после внесения дополнительных данных, главным образом из домов престарелых, составило 26 097, тогда как накануне, когда эти данные еще не учитывались, цифра равнялась 21 678. Среди европейских стран больше смертей зарегистрировано только в Италии – 27 359.
За последние сутки в Британии зарегистрировано 765 смертей.
Количество новых случаев заражения возросло на 4076, составив 165 221. Накануне прирост составлял 3996, а общее количество равнялось 161 145.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.