Великобритания вышла на второе место в Европе по числу жертв COVID-19

"Как было объявлено вчера, мы переходим к усовершенствованной системе регистрации смертей и учитываем теперь умерших после диагностирования COVID-19 во всех обстоятельствах, а не только в больницах", - пояснил Рааб, сообщив, что в период с 1 марта по 28 апреля зарегистрированы, помимо уже объявлявшихся, 3811 смертей.