Попова оценила эффективность ограничений из-за коронавируса

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Все ограничения в связи с распространением коронавируса позволили сохранить жизнь и здоровье старшего поколения в РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Очень важно отметить, что все наши ограничения, все наши требования, кому-то может быть кажущиеся жесткими, позволили нам сохранить жизнь и здоровье людей старшего поколения. У нас в общей структуре заболевших людей старше 65 лет - 15%. Нам бы хотелось, чтобы количество было еще меньше, потому что люди в этом возрасте тяжело переносят болезнь, а иногда критически тяжело. Поэтому защитить их - это самая главная была задача", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".
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