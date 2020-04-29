Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом

"Мы находились в состоянии этого разобщения в течение двух инкубационных периодов. Напомню, что для этого вируса инкубационный период составляет 14 дней. И это время между тем, как вирус попадает в организм, и тем, когда появляются признаки инфекционного заболевания... Две инкубации – это минимум, который должен быть. И мы за эти две инкубации значительно снизили темп прироста (заболеваемости COVID-19)", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".