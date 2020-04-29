Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. За два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы находились в состоянии этого разобщения в течение двух инкубационных периодов. Напомню, что для этого вируса инкубационный период составляет 14 дней. И это время между тем, как вирус попадает в организм, и тем, когда появляются признаки инфекционного заболевания... Две инкубации – это минимум, который должен быть. И мы за эти две инкубации значительно снизили темп прироста (заболеваемости COVID-19)", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила, что если в начале темп прироста был до 23-30%, то сейчас он 7-8%. "Он колеблется, он не может быть каждый день одинаковым", - подчеркнула Попова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.