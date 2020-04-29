Прокуратура проверит информацию о поджоге леса в Усть-Куте

"По данному факту проводится прокурорская проверка, в рамках которой будут изучены имеющиеся видеозаписи и иные материалы, опрошены очевидцы произошедшего, проведено обследование очага возгорания", - говорится в сообщении.

В Иркутской области тушат восемь природных пожаров на площади более 5 тысяч гектаров. За минувшие сутки на землях лесного фонда на территории Иркутской области ликвидировано 20 пожаров на площади 3,5 тысячи гектаров. Локализованными остаются два очага.