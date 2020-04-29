Прокуратура проверит информацию о поджоге леса в Усть-Куте

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Прокуратура Иркутской области проверит информацию о попытке поджога леса в Усть-Кутском районе, сообщается на сайте ГП РФ.
Ранее пресс-секретарь Иркутской областной прокуратуры Ирина Щербакова сообщила, что вечером во вторник в 200 километрах от города Усть-Кута в частных угодьях местные жители задержали трех представителей администрации Усть-Кутского района, в том числе первого заместителя главы района. В лодке, на которой чиновники прибыли в тайгу, были обнаружены несколько канистр с бензином. Местные жители заподозрили прибывших в намерении поджечь лес, задержали и вызвали правоохранителей. Сельхозугодья, где случилось происшествие, принадлежат мэру Усть-Кута Александру Душину.
По предварительным данным, глава муниципалитета обнаружил начинающийся лесной пожар и человека, убегающего в сторону реки. Пожар потушили работники фермерского хозяйства.
Добавляется, что прокурор города Усть-Кута, сотрудники полиции и СК направились на место предполагаемого поджога.
"По данному факту проводится прокурорская проверка, в рамках которой будут изучены имеющиеся видеозаписи и иные материалы, опрошены очевидцы произошедшего, проведено обследование очага возгорания", - говорится в сообщении.
В Иркутской области тушат восемь природных пожаров на площади более 5 тысяч гектаров. За минувшие сутки на землях лесного фонда на территории Иркутской области ликвидировано 20 пожаров на площади 3,5 тысячи гектаров. Локализованными остаются два очага.
29 апреля, 15:59В ЕР прокомментировали ситуацию с поджогом лесов в Усть-Куте