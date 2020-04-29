ЕР и представитель ВОЗ обсудят ослабление ограничений

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заседание внутрифракционной группы первого зампреда фракции ЕР в Госдуме Адальби Шхагошева с участием представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) России Мелитой Вуйнович состоится в четверг в дистанционном формате, на заседании обсудят в том числе рекомендации ВОЗ по выходу из режима самоизоляции и послабления карантинных мероприятий, сообщается на официальном сайте фракции ЕР.
"Завтра, 30 апреля, состоится заседание внутрифракционной группы А.Шхагошева в дистанционном формате с участием представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелитой Вуйнович. На заседании планируется обсудить текущую ситуацию с пандемией в России и в мире, прогноз ВОЗ по дальнейшей борьбе с эпидемией коронавируса, рекомендации ВОЗ по вопросу выхода из режима самоизоляции и послабления карантинных мероприятий в целом и, в частности, применительно к России, а также другие актуальные вопросы", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет почти 99,4 тысячи человек, всего скончались от болезни 972 человека, выздоровели 10 286.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.