В Саратовской области ввели обязательный масочный режим

САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Правительство Саратовской области продлило режим ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции до 11 мая включительно, а также ввело обязательный масочный режим в общественных местах, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.

"Режим самоизоляции и повышенной готовности никто не отменял. Мы сегодняшним постановлением правительства продлеваем этот режим до 11 мая включительно... Мы посмотрим после 5 (мая), как ситуация будет развиваться, как поступать нам дальше, чтобы люди до 11 числа знали о дальнейшей перспективе", - сказал Стрелюхин в среду на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

"В этом же постановлении... дополняем словами: (гражданам) "носить лицевые маски в общественных местах, в том числе общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений", - отметил вице-губернатор.

Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы закрыты на карантин.

Всего в области с 19 марта по 29 апреля лабораторно подтверждены 392 случая заражения коронавирусом. Восемь человек с COVID-19 скончались, выздоровели 49 человек.