Министр здравоохранения Тульской области заразился коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась у главы минздрава Тульской области Алексея Эрка, сообщило в среду облправительство.
"Сегодня стало известно, что положительный анализ (на COVID-19) подтвержден у министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что чиновник "ушел на самоизоляцию в своем рабочем кабинете".
"Да, болезнь меня не миновала. Заболевание у меня протекает в легкой форме. И учитывая тот объем работы, который сейчас выполняет министерство, я принял решение остаться на работе", - приводит облправительство слова Эрка.
В Тульской области COVID-19 подтвержден у 783 человек, 75 выздоровели, шестеро с подтвержденным диагнозом, в том числе врач-терапевт, умерли. На сегодняшний день в стационарах находятся 625 человек, из них 28 детей. Подтвержденный диагноз COVID-19 имеют 210 человек (в том числе 18 - дети), остальные - с подозрением на коронавирус и клиническими проявлениями пневмонии. В тяжелом состоянии 15 человек, они подключены к аппаратам ИВЛ. А 560 человек (из них 41 - дети) с легкой формой течения болезни лечатся на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.