Тамбовщина вошла в пятерку лучших регионов по лесопосадкам в 2020 году

ТАМБОВ, 29 апр – РИА Новости. Тамбовская область досрочно выполнила запланированный на 2020 год объем посадок леса, это 8 миллионов молодых деревьев, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По информации Минрироды России, направленной на имя главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, область вошла в число пяти регионов страны, досрочно выполнивших запланированный на текущий год объем лесопосадок.
"В рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" на Тамбовщине посажено 900 гектаров молодого леса – 8 миллионов деревьев. В том числе, в рамках международной акции "Сад памяти — сад жизни", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, высажено 75 гектаров лесных насаждений. Это около 420 тысяч молодых дубов и сосен", - сказал представитель пресс-службы.
Он добавил, что ежегодно тамбовские лесоводы также выполняют работу по восполнению ранее созданных лесопосадок. Этой весной такая работа проведена на 600 гектарах леса.
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