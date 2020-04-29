Тамбовщина вошла в пятерку лучших регионов по лесопосадкам в 2020 году

"В рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" на Тамбовщине посажено 900 гектаров молодого леса – 8 миллионов деревьев. В том числе, в рамках международной акции "Сад памяти — сад жизни", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, высажено 75 гектаров лесных насаждений. Это около 420 тысяч молодых дубов и сосен", - сказал представитель пресс-службы.