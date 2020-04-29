Собянин рассказал о порядке продления пропусков

Инспектор дорожно-патрульной службы во время проверки наличия цифрового пропуска на передвижение по Москве

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.

"Сделать это можно в любой день – до 4 мая", — заявил он.

При этом он подчеркнул, что все выданные в столице пропуска без продления будут действительны до 4 мая.

Порядок оформления

По словам Собянина, порядок оформления пропусков остался без изменений, для этого не потребуется указывать дополнительных сведений. Исключения составят случаи, когда эти данные необходимо обновить.

Прежним остался и способ оформления пропусков для разовых поездок. Их, как и раньше, можно получить два раза в неделю. Это не касается поездок в медучреждения и волонтерской деятельности – в таком случае пропуска можно оформлять ежедневно.

Правила для автомобилистов

В Москве за поездки на машине без пропуска будут штрафовать ее собственника. Для передвижения по столице на любом виде транспорта по-прежнему нужно иметь действующий цифровой пропуск, который можно оформить на портале Mos.ru, по телефону или через SMS.

Тем, кто передвигается на автомобиле, требуется внести в документ данные о машине. Как подчеркнул Собянин, поездки на транспорте, не включенном в реестр, не допускается.

Ранее в столичном департаменте транспорта напомнили, что после получения необходимого разрешения водителям нужно проверить номер автомобиля в базе цифровых пропусков на этом же портале. При необходимости следует повторно заполнить форму или скорректировать уже внесенные данные.

Режим повышенной готовности

Вчера режим повышенной готовности в столице продлили до 11 мая включительно. В это время в городе будет запрещено проводить спортивные, зрелищные, публичные и любые массовые мероприятия.

Как отметил Собянин, ослабление ограничительных мер неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших от коронавируса.

"В сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением", — сказал он.

Несмотря на снижение динамики прироста заболеваний COVID-19, больных за неделю стало на 70 процентов больше, отметил мэр. Так, власти Москвы начнут ослаблять меры только тогда, когда уровень заболеваемости пойдет на спад, подчеркнул он.

По данным ВОЗ , а мире зафиксировали почти три миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 204 тысяч человек скончались. В России COVID-19 диагностировали у 99 399 человек от заболевания умерли 972 пациента, поправились 10286.