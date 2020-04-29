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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T19:29
https://ria.ru/20200429/1570769257.html
Собянин рассказал о порядке продления пропусков
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570419744_0:65:3072:1793_1036x0_80_0_0_733793527cd029681f1fa281649eca49.jpg
РИА Новости

Собянин рассказал о порядке продления пропусков

19:29 29.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы во время проверки наличия цифрового пропуска на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы во время проверки наличия цифрового пропуска на передвижение по Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
"Сделать это можно в любой день – до 4 мая", — заявил он.
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При этом он подчеркнул, что все выданные в столице пропуска без продления будут действительны до 4 мая.

Порядок оформления

По словам Собянина, порядок оформления пропусков остался без изменений, для этого не потребуется указывать дополнительных сведений. Исключения составят случаи, когда эти данные необходимо обновить.
Прежним остался и способ оформления пропусков для разовых поездок. Их, как и раньше, можно получить два раза в неделю. Это не касается поездок в медучреждения и волонтерской деятельности – в таком случае пропуска можно оформлять ежедневно.

Правила для автомобилистов

В Москве за поездки на машине без пропуска будут штрафовать ее собственника. Для передвижения по столице на любом виде транспорта по-прежнему нужно иметь действующий цифровой пропуск, который можно оформить на портале Mos.ru, по телефону или через SMS.
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Тем, кто передвигается на автомобиле, требуется внести в документ данные о машине. Как подчеркнул Собянин, поездки на транспорте, не включенном в реестр, не допускается.
Ранее в столичном департаменте транспорта напомнили, что после получения необходимого разрешения водителям нужно проверить номер автомобиля в базе цифровых пропусков на этом же портале. При необходимости следует повторно заполнить форму или скорректировать уже внесенные данные.

Режим повышенной готовности

Вчера режим повышенной готовности в столице продлили до 11 мая включительно. В это время в городе будет запрещено проводить спортивные, зрелищные, публичные и любые массовые мероприятия.
Как отметил Собянин, ослабление ограничительных мер неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших от коронавируса.
"В сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением", — сказал он.
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Несмотря на снижение динамики прироста заболеваний COVID-19, больных за неделю стало на 70 процентов больше, отметил мэр. Так, власти Москвы начнут ослаблять меры только тогда, когда уровень заболеваемости пойдет на спад, подчеркнул он.
По данным ВОЗ, а мире зафиксировали почти три миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 204 тысяч человек скончались. В России COVID-19 диагностировали у 99 399 человек от заболевания умерли 972 пациента, поправились 10286.
 Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВОЗСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Увы не получиться выйти на плато после 12 мая . И ПРОДОЛЖАЮТ ШАСТАТЬ ПО УЛИЦЕ БЕЗ МАСОК И ЕЗДИТЬ НА ДАЧУ . С таким успехом мы никогда не выйдим из этого.
29 апреля, 21:12
Екатерина Падалко
6001113
Не понял, а Собянин на воле что ли?
29 апреля, 20:24
Юрий Иванов
1020004
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