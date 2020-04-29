Московские власти не ожидают масштабного банкротства предприятий

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Масштабного банкротства предприятий власти Москвы не ожидают, но не отрицают индивидуальных сложностей, сообщил в интервью радио "Коммерсантъ ФМ" заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Про масштабную (серию банкротств - ред.) пока рисков не видим, какие-то индивидуальные сложности у бизнеса безусловно могут возникать", - сообщил Ефимов.
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