В Курске у двух детей выявили коронавирус

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Коронавирус выявлен у работника и двух малышей в Курском областном доме ребенка, сообщила администрация региона.
"У сотрудника областного специализированного Дома ребенка получен положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию. По результатам тестирования контактных лиц… COVID-19 обнаружен у двух воспитанников учреждения. Дети не имеют клинических симптомов, они изолированы в отдельные боксы в стационар. Группа определена в режим обсервации", - говорится в сообщении.
По предписанию управления Роспотребнадзора по Курской области, сотрудник отстранен от работы, определен круг его контактов.
"В Доме ребенка проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия. Сотрудники учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты", - информируют власти.
Число зараженных коронавирусом в Курской области составляет 658 человек. Выздоровевших - 75 человек. С начала пандемии зарегистрировано шесть случаев с летальным исходом.
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