В Курске у двух детей выявили коронавирус

"У сотрудника областного специализированного Дома ребенка получен положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию. По результатам тестирования контактных лиц… COVID-19 обнаружен у двух воспитанников учреждения. Дети не имеют клинических симптомов, они изолированы в отдельные боксы в стационар. Группа определена в режим обсервации", - говорится в сообщении.