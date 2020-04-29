В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 50 тысяч, за сутки выявлены 1348 новых случаев, сообщает министерство здравоохранения страны.
Во вторник сообщалось о 49 025 зараженных и 2766 скончавшихся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.