В Италии число жертв коронавируса увеличилось на 323 человека

Выздоровевшими за сутки объявлены 2311 жителей Италии. Этот показатель достиг 71 252 человека. Накануне служба гражданской обороны сообщила о 2317 случаях выздоровления.

Число зараженных без учета выздоровевших и скончавшихся продолжает сокращаться – за сутки на 548 человек. На сегодня коронавирус обнаружен у 104 657 человек.