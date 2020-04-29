Власти заявили о вынужденном простое около двух миллионов москвичей

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Порядка 1,5 - 2 миллионов человек в Москве ушли в вынужденный простой из-за ограничений по коронавирусу, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Есть и те отрасли, которые вынуждены уйти в простой, …в первую очередь это и общественное питание, и бытовые услуги, и вся культурно-просветительская деятельность, и спорт. Всего – порядка полутора – двух миллионов человек ушло в простой вынужденный, и это именно те сферы бизнеса, те отрасли, в которых мы, первое, проводим регулярный и детальный мониторинг, второе, принимаем меры поддержки", - сказал Ефимов в эфире радио "Коммерсант ФМ".
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