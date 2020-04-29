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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T19:15
https://ria.ru/20200429/1570768582.html
Власти заявили о вынужденном простое около двух миллионов москвичей
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571807_0:185:3116:1938_1036x0_80_0_0_fc4d320f75f2a683bf303389368c5010.jpg
РИА Новости

Власти заявили о вынужденном простое около двух миллионов москвичей

19:15 29.04.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на улице Кузнецкий мост в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV
Сотрудники полиции на улице Кузнецкий мост в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники полиции на улице Кузнецкий мост в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Порядка 1,5 - 2 миллионов человек в Москве ушли в вынужденный простой из-за ограничений по коронавирусу, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Есть и те отрасли, которые вынуждены уйти в простой, …в первую очередь это и общественное питание, и бытовые услуги, и вся культурно-просветительская деятельность, и спорт. Всего – порядка полутора – двух миллионов человек ушло в простой вынужденный, и это именно те сферы бизнеса, те отрасли, в которых мы, первое, проводим регулярный и детальный мониторинг, второе, принимаем меры поддержки", - сказал Ефимов в эфире радио "Коммерсант ФМ".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Ефимов (политик)МоскваОбщество
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