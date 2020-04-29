В Воронежской области умер девятый пациент с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Пожилой мужчина, скончавшийся в больнице Воронежа, стал девятым умершим в регионе пациентом с коронавирусной инфекцией, сообщило в среду облправительство.
"В БСМП Воронежа №8 скончался мужчина в возрасте 68 лет. Его финальный тест на коронавирус дал положительный результат", - говорится в сообщении.
Таким образом, число умерших пациентов с COVID-19 выросло до девяти в регионе. Всего коронавирус подтвержден у 459 человек. Выздоровели 74 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.