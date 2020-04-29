Москалькова предложила создать службу помощи в психбольницах

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Людям в стационарных психиатрических учреждениях нужна медико-социальная экспертная служба по оказанию специальной помощи в период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"На фоне истории с ограничительными мерами особенно ярко встаёт вопрос о необходимости создания независимой медико-социальной экспертной службы и независимого учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в стационарных психиатрических учреждениях. Они тоже оказались в достаточно сложной ситуации. Они и так изолированы, а в этой ситуации нужен особый контроль, чтобы соблюдались меры защиты, чтобы люди получали необходимые лекарственные средства",- сказала Москалькова в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
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