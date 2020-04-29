Москалькова предложила создать службу помощи в психбольницах

"На фоне истории с ограничительными мерами особенно ярко встаёт вопрос о необходимости создания независимой медико-социальной экспертной службы и независимого учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в стационарных психиатрических учреждениях. Они тоже оказались в достаточно сложной ситуации. Они и так изолированы, а в этой ситуации нужен особый контроль, чтобы соблюдались меры защиты, чтобы люди получали необходимые лекарственные средства",- сказала Москалькова в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".